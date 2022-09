STORY: Bei einem Angriff von Bewaffneten auf eine Bar in Mexiko sind am Donnerstag 10 Menschen getötet worden. Der Anschlag ereignete sich im zentralmexikanischen Bundesstaat Guanajuato. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar, teilte die Polizei mit. Es habe noch keine Festnahmen gegeben, die Ermittlungen liefen, sagte ein Beamter. Alle Opfer waren demnach männlich, neun verstarben in der Bar, ein Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Das Bundesministerium für Sicherheit teilte diese Woche mit, dass Guanajuato in diesem Jahr die meisten Morde unter den mexikanischen Bundesstaaten zu beklagen hat: zwischen Januar und August wurden 2.115 Opfer verzeichnet.

Mehr