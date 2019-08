Bei einem mutmaßlichen Brandanschlag auf eine Bar in Mexiko sind mindestens 25 Menschen getötet worden. 13 weitere Menschen wurden nach Behördenangaben bei dem Feuer in einer Bar in Coatzacoalcos im Staat Veracruz schwer verletzt. Medienberichten zufolge brach das Feuer in der Nacht zum Mittwoch aus, nachdem Angreifer in die Bar eindrangen und drei Molotow-Cocktails hineinwarfen. Die Notausgänge der Bar sollen blockiert gewesen sein, hieß es. Nach Angaben der Behörden handelte es sich bei dem Angriff um Teil einer Auseinandersetzung zwischen kriminellen Banden. Der mexikanische Präsident Lopez Obrador sprach von einer abscheulichen Tat. In Mexiko herrscht seit Jahren ein Drogen-Krieg zwischen rivalisierenden Kartellen. Der Staat Veracruz ist wegen seiner strategischen Lage am Golf von Mexiko besonders von der Gewalt betroffen.