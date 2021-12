Bei einem Brand in einem belebten Einkaufsviertel in der japanischen Stadt Osaka sind am Freitag vermutlich mehr als zwei Dutzend Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer war aus bisher noch ungeklärter Ursache am Vormittag auf der vierten Etage eines Gebäudes ausgebrochen. Dort soll sich eine Klinik befunden haben. Nach Berichten von japanischen Medien vermutet die Polizei, dass es sich um Brandstiftung handelte. Den Berichten zufolge konnte das Feuer innerhalb von 30 Minuten gelöscht werden. Dutzende Feuerwehr- und Krankenwagen waren im Einsatz. In dem betroffenen Gebäude sollen sich neben der Klinik ein Textilgeschäft, ein Schönheitssalon und eine Sprachschule befinden. Es handelt sich um eine der schlimmsten Brandkatastrophen in Japan seit Jahrzehnten.

