STORY: In der Demokratischen Republik Kongo sind Medienberichten zufolge bei Überschwemmungen und Erdrutschen bereits Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Besonders betroffen war nach Angaben der Behörden die Hauptstadt Kinshasa. Eine Anwohnerin zeigte sich am Dienstag vor allem verärgert über die Regierung in dem Land: "Wir haben eine Regierung, die nicht in der Lage ist, ihren Bürgern zu geben, was sie brauchen. Diese Straße drohte schon seit langem einzustürzen. Wir haben sie darauf aufmerksam gemacht. Aber das hier ist die Realität. Sie können noch nicht mal einen Graben bauen." Vor allem in den tiefer gelegenen Gebieten der Metropole am Fluss Kongo hatte der Starkregen für heftige Überschwemmungen gesorgt. Häuser und Wohnungen wurden zerstört. Straßen überflutet. Rettungskräfte suchen in den Trümmern und Schlammassen nach Überlebenden und weiteren Leichen. Das ganze Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht absehbar.

