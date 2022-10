STORY: Bei schweren Überflutungen in Venezuela sind offiziellen Angaben zufolge mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 52 Menschen würden vermisst, teilten die Behörden am Sonntag mit. Demnach ist besonders die Mitte des südamerikanischen Landes betroffen. Dort waren nach starken Regenfällen mehrere Flüsse über die Ufer getreten. In nur acht Stunden sei die Regenmenge eines ganzen Monats gefallen, hieß es. Vielerorts wurden Häuser und Ackerland von den Wassermassen zerstört. Behördenangaben zufolge suchten rund 1000 Rettungskräfte weiter nach Überlebenden. Präsident Nicolas Maduro erklärte das Gebiet zum Katastrophengebiet und rief in Solidarität mit den betroffenen Familien drei Trauertage aus.

