In der amerikanischen Millionenstadt Philadelphia sind bei einer Schießerei nach Angaben der Polizei acht Menschen verletzt worden. Ein 71-jähriger Mann soll sich in einem kritischen Zustand befinden. Auch die anderen Verletzten wurden in Krankenhäusern behandelt. Ihr Zustand soll stabil sein. Die Schüsse seien am Mittwoch in der Nähe einer U-Bahn-Haltestelle gefallen hieß es. Laut Polizei wurde eine Person festgenommen. Es sei noch nicht klar, ob diese Person an dem Vorfall beteiligt worden sei. Zudem seien zwei Waffen sichergestellt worden. Auf der Straße wurden zahlreiche Patronenhülsen gefunden. Die Hintergründe der Schießerei waren zunächst unklar, die Untersuchungen laufen. Die Polizei bat Zeugen, sich zu melden.

