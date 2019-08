Eine zu kräftige Welle hat mindestens 44 Menschen in einem Freibad in China verletzt. Ursache für war offenbar ein Defekt in der Wellenanlage. Das teilten die Behörden mit. Demnach hatte es Probleme mit der Elektrik in der Anlage gegeben. Das Unglück hatte sich bereits Anfang der Woche ereignet. Das Bad bleibt bis auf weiteres geschlossen.