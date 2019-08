Dieser Roboter, der kürzlich in Zürich für Staunen gesorgt hat, ist ein echtes Bewegungstalent. Extrem flexibel und vor allen Dingen extrem lernfähig. Der Grund dafür, ist künstliche Intelligenz, die dem Roboter so etwas wie ein Selbstbewusstsein verleiht. Er versteht seine eigenen physikalischen Möglichkeiten. Und sobald er ein Ziel hat, zum Beispiel das Erreichen eines bestimmten Ortes in einem schwierigen Gelände, findet er selbst heraus, wie er dort am Besten hinkommt. So hat der Roboter auch gelernt zu skaten, sagt Wissenschaftler Stelian Coros von der ETH Zürich, wo der Roboter entwickelt wurde: "Beine sind sehr gut für ein Umfeld, wo es Treppen gibt oder andere Hindernisse. Und Räder sind großartige, wenn man einen glatten Untergrund hat. Die Herausforderung ist, dass solche Roboter sehr schwierig zu Programmieren sind, weil sie so viele unterschiedliche Bewegungen machen können. Und deshalb haben wir neue Computer-Algorithmen entwickelt, mit denen die Roboter selbst herausfinden können, wie sie sich am besten bewegen können." Der Roboter kann sich auf vier Räder, acht Rädern und auf kleinen Schlittschuhen über Eis fortbewegen. Seine Fußbewegung auf Eis ähnelt den Füßen eines menschlichen Eisläufers beim Rückwärtslaufen. Dabei geht es vom Labor schnell zur Umsetzung in der realen Welt. Dieser Roboter sei anders als die meisten seiner Artgenossen, sagt Coros: "All diese Roboter wissen, wie sie bestimmte Bewegungen ausführen müssen. Aber sie machen das, weil wir ihnen sagen, dass sie es machen sollen. Zum Beispiel gehe vorwärts oder dreh dich um. Aber wir wollen Roboter, die immer autonomer werden. Die nicht nur wissen wie sie etwas machen, sondern auch warum." Teile der neuen Roboter werden im 3D-Drucker hergestellt, an der ETH Zürich bezeichnen sie das als "Lego für Wissenschaftler". Wenn es soweit ist, könnte es verschiedene Einsatzgebiete für die schlauen Roboter geben. Zum Beispiel bei Rettungsaktionen oder bei der Auslieferung von Gegenständen.