STORY: Zerschmettert liegt ein Tesla am Fuß einer Klippe in Kalifornien. Das Fahrzeug mit vier Menschen an Bord ist mehr als 70 Meter in die Tiefe gestürzt, in einer Gegend, die als "Devil's Slide" bekannt ist. Den Einsatzkräften im Bezirk San Mateo County, an der Bucht von San Francisco gelang es am Montag, alle vier Insassen, zwei Erwachsene und zwei Kinder, lebend aus den Trümmern zu bergen. Per Helikopter wurden sie in Sicherheit gebracht. Laut Feuerwehr befanden sich die Geretteten in einem stabilen Zustand. Der Wagen habe sich beim Absturz überschlagen und sei dann auf den Reifen gelandet, hieß es in einem Statement der Rettungskräfte. Warum das Auto von der Küstenstraße abkam, war zunächst nicht bekannt.

