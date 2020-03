In ganz Indien haben am Freitag Menschen die Hinrichtung von vier Männern gefeiert, die im Jahr 2012 eine junge Frau in einem Bus vergewaltigt hatten. Das Opfer, die 23-jährige Studentin Jyoti Singh, war zwei Wochen danach an ihren Verletzungen gestorben. Singhs Großvater nach der Hinrichtung: „Das Ganze war wie eine dunkle Nacht für uns und die Erhängung der Verurteilten heute Morgen um 5:30 Uhr war wie ein neuer Morgen. Wir sind glücklich. Nirbhaya hat Gerechtigkeit bekommen, dies bedeutet Gerechtigkeit für alle Frauen in diesem Land." Der Fall sorgte weltweit für Aufsehen. Singh wurde von den Medien als „Die Furchtlose" - zu indisch „Nirbhaya" - genannt. Neben den vier erhängten Männern, hatten zwei weitere an der Gewalttat teilgenommen. 2013 hatten Gefängnismitarbeiter einen Mittäter tot in seiner Gefängniszelle vorgefunden. Der einzige, der heute noch lebt, war zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alt. Länger als drei Jahre darf ein Jugendlicher laut indischem Gesetz nicht festgehalten werden. Seit 2012 stiegen die gemeldeten Vergewaltigungsfälle um 60 Prozent auf rund 40.000. Etwa 40 Prozent der Opfer waren Kinder. Mit den Hinrichtungen will Indien zeigen, etwas für die Sicherheit der Frauen und Kinder zu tun.