STORY: In Washington ist der ehemalige Berater von Donald Trump, Steve Bannon von einem Bundesgericht wegen der Missachtung des US-Kongresses zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Der einstige Chefstratege des damaligen Präsidenten muss darüber hinaus umgerechnet rund 6650 Euro Strafe zahlen. Der 68-Jährige war bereits im Sommer für schuldig befunden worden. Denn das Gericht sah es als erwiesen an, dass Bannon eine Vorladung des Untersuchungsausschusses zum Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 ignorierte sowie angeforderte Dokumente nicht zur Verfügung stellte. Nun wurde in Washington das Strafmaß verkündet. Es wird allerdings erwartet, dass Bannon gegen das Urteil Berufung einlegt.

Mehr