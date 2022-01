Israel weitet seine Corona-Impfkampagne aus. . Alle Über-60-Jährigen sowie medizinisches Personal sind seit Montag aufgerufen, sich erneut boostern zu lassen. Zuvor waren schon Menschen mit einem geschwächten Immunsystem und ältere, in Heimen untergebrachte Menschen zum vierten Mal geimpft worden. Israel ist weltweit das erste Land, das mit der vierten Corona-Impfung seiner Bevölkerung beginnt. Premierminister Naftali Bennett sagte am Sonntag: "Israel wird einmal mehr eine Vorreiterrolle bei den weltweiten Impfbemühungen spielen. Omikron ist nicht Delta, es ist ein ganz anderes Spiel. Wir müssen am Ball bleiben, schnell und entschlossen handeln, wenn wir während dieser Pandemie weiterhin so weit wie möglich ein offenes Land behalten wollen". Die Ausbreitung der Omikron-Variante in Israel könnte dem Land nach Ansicht eines hohen Beamten im Gesundheitsministerium Herdenimmunität bringen. Die Infektions-Zahlen müssten sehr hoch sein, um Herdenimmunität zu ereichen. Das sei möglich, aber die Regierung wolle die Immunität lieber durch Impfungen erreichen. Unterdessen bildeten sich am Montag vor den Test-Stationen im ganzen Land lange Schlangen. Drohnenaufnahmen zeigten endlose Autoschlangen entlang der Straßen, die zu den Testzentren in Jerusalem und Ashdod führten. In den vergangenen 11 Tagen hatten sich die täglichen Infektionen in Israel mehr als vervierfacht. Auch die Zahl der schweren Fälle ist gestiegen, allerdings in weitaus geringerem Maße. Es wird erwartet, dass die täglichen Infektions-Fälle in den kommenden drei Wochen einen Rekordwert erreichen werden.

Mehr