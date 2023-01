STORY: Keine Hoffnung mehr für einen 10-jährigen Jungen, der am Silvestertag in Vietnam in den Schacht eines Betonpfeilers gestürzt ist. Nach Angaben von staatlichen Medien wurde der Junge mit dem Namen Ly Hao Nam am Mittwoch für tot erklärt. Rund 100 Stunden lang hatten die Rettungsarbeiten in der südlichen Provinz Dong Thap angedauert, nachdem man kurz nach dem Unglück noch gehört hatte, wie er um Hilfe rief. Auch das Militär war mit schwerem Gerät vor Ort, um das Kind zu retten. Der Schacht ist nur 25 Zentimeter breit gewesen und hatte etwa eine Tiefe von 35 Metern. Dadurch waren die Bergungsarbeiten extrem schwierig. Nun soll allerdings die Leiche des Jungen aus dem Schacht geholt werden, damit er beerdigt werden kann. Ly Hao Nam war mit Freunden auf einer Baustelle unterwegs, weil sie nach Alteisen suchte. Dabei soll er dann in den hohlen Betonpfahl gefallen sein.

