In diesem Jahr scheint die Dürre im südlichen Afrika besonders schlimm. Zum Ende der Trockenzeit ist der Sambesi nur wenig gefüllt und entsprechend ist das Bild bei den weltbekannten Viktoriawasserfällen an der Grenze zwischen Simbabwe und Sambia. Denn statt der Tausenden Kubikliter Wasser, die über eine Breite von circa einem Kilometer rund Hundert Meter in die Tiefe krachen, sind die Felsen über weite Stellen trocken. Im September und Oktober ist die Trockenzeit bekannt. Doch dass es noch im Dezember so dramatisch aussieht, ist ungewöhnlich, wie einige der örtlichen Souvenir-Verkäufer bestätigen: "Ich denke, es ist nur dieses Jahr so. Denn in den vergangenen Jahren war schon ein bisschen mehr Wasser da. Doch dies ist das erste Mal, dass wir eine Trockenheit von einem solchen Ausmaß feststellen müssen." "Die Trockenzeit ist normal. Und das Wasser wird weniger. Aber noch nie hat die Trockenzeit so früh begonnen. Bereits im Juni. Und damit ist es die längste Trockenzeiten, die wir je hier hatten an den Viktoriawasserfällen." Die Kaskade an der Nordseite des Sambesi gilt als der breiteste Wasserfall der Welt. Aber das nur, wenn die Regenzeit im Februar oder März endet. Bis dahin müssen sich die Touristen vielleicht eher an diesen etwas reduzierten Anblick eines sonst so gewaltigen Naturspektakels gewöhnen.