Angesichts der rasanten globalen Ausbreitung des Coronavirus verschärfen zahlreiche Länder ihre Maßnahmen zum Sch utz der Bevölkerung. Die Bundesregierung richtete in Berlin einen Krisenstab ein. Der Virologe Alexander Kekulé sagte am Donnerstag in München, man sei trotz Versäumnissen in Deutschland noch immer in der Lage, einen unkontrollierten Ausbruch zu verhindern: O-TON ALEXANDER KEKULÉ, VIROLOGE AN DER MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT HALLE-WITTENBERG ("Das ist ein Virus, was wirklich in der warmen Jahreszeit normalerweise nicht mehr so effizient übertragen wird. Deshalb, um etwas Optimistisches zu sagen, würde ich hoffen zumindest, dass im Sommer die Infektionszahlen runtergehen. Bis dahin müssen wir natürlich unsere Chance nutzen und verhindern, dass es zu Ausbrüchen wie in Norditalien kommt oder gar wie in China. Das können wir verhindern, indem wir jetzt ganz frühzeitig alle Fälle, die irgendwie aussehen wie Grippe, zugleich testen auf dieses neue Coronavirus.") Man brauche dringend Medikamente - vielleicht könnten schon existierende zumindest etwas helfen: O-TON ALEXANDER KEKULÉ, VIROLOGE AN DER MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT HALLE-WITTENBERG ("Global gesehen glaube ich ganz ehrlich, dass der Zug abgefahren ist. Es ist so, dass wir in Afrika, in Indien, in Südostasien, im Mittleren Osten Länder haben, die das überhaupt nicht unter Kontrolle bekommen werden. Deshalb müssen wir uns darauf einstellen, dass dieses neue Coronavirus noch Monate, wenn wir Pech haben, sogar jahrelang eine kontinuierliche Krankheit mehr sein wird, mit der wir klarkommen müssen in Deutschland.") Bundes-Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU sagte Firmen Hilfe zu. Förderinstrumente könnten notfalls verstärkt werden. Die Krise schlägt auch auf die Finanzmärkte durch. Nach wochenlangen Höhenflügen stecken viele Börsenkurse seit sechs Handelstagen tief im roten Bereich. Börsliche Werte sanken bereits um knapp vier Billionen Dollar. Befürchtet werden laut Börsenvertretern schwere Folgen für die Konjunktur in zahlreichen Ländern.