Bilder vom Straßenkarneval Mitte Februar in Köln: Die Vermutung liegt nahe, dass sich hier viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Aber wie genau verlaufen die Infektionsketten? Und wie hoch ist die Dunkelziffer? Diese Fragen wollen nun Wissenschaftler der Universität Bonn klären. Sie planen einen Massentest im besonders stark betroffenen Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie an der Universitätsklinik Bonn, sagte am Dienstag auf einer Pressekonferenz: "Der Kreis Heinsberg gibt für uns eine einmalige Chance, weil im Kreis Heinsberg das Virus an einem ganz bestimmten Datum in den Ort gekommen ist. Am 14./15.2. nämlich während des Karnevals. Und wir können von dort aus ausgehend Errechnungen erstellen und bestimmen, wie hoch eigentlich die Dunkelziffer zum Beispiel gewesen ist." Das Ziel der Studie ist es, neue Erkenntnisse über die Ausbreitung des Virus zu gewinnen. Die könnten dann auch auf andere Massenveranstaltungen übertragen werden. "Was uns Virologen aufgefallen ist, dass dort, wo wild und groß gefeiert wurde wie in der Trompete in Bonn, in Ischgl, wo der Barkeeper infiziert war, in Bergamo beim Fußball spielen und im Elsass bei einer christlichen Feier und hier beim Karneval, dass dort die meisten Infektionen passiert sind. Da ist für uns die Frage: Was ist dort, was es sonst im normalen Leben nicht gibt, und können wir daraus Handlungsanweisung ablesen, die vielleicht hilft, die Ausgangsbeschränkung ein wenig zu reduzieren." Etwa 1500 der etwa 12.000 Bewohner im Kreis Heinsberg sollen getestet werden. 40 Studenten sollen die Wissenschaftler bei der Datenerhebung und der Auswertung unterstützen.