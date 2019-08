Mit dem Bus in die DDR der '80er Jahre - solch eine Zeitreise will das Unternehmen TimeRide dort ermöglichen, wo die Mauer bis vor 30 Jahren Berlin spaltete. Ganz in der Nähe des ehemaligen Grenzübergangs „Checkpoint Charlie" liegen 18 Hightech-Brillen für den Trip in vergangene Zeiten bereit. Die virtuelle Bustour durch das ehemalige Ost-Berlin ist eigentlich erst die letzte von vier Stationen. Zuvor können die Besucher über filmische Fragmente Einblicke in den Alltag in Ost und West erhalten. Eine Frage wird dabei sicher beantwortet, meint, meint Geschäftsführer Jonas Rothe: "Hier an dem touristischen Hotspot ist glaube ich die meist gestellte Frage: 'Where is the wall?' Und bei uns kann man einmal sehen, wie es damals sozusagen ausgesehen hat." Die Berliner Tour umfasst laut TimeRide eine virtuelle Strecke von mehr als zwei Kilometern. Ab Samstag ist können dann auch Touristen die Brillen aufsetzen und an Erichs Lampenladen vorbeifahren.