Die Präsidentin von Kroatien hat am Montag in Frankfurt am Main die Börsenwoche eingeläutet. Kolinda Grabar-Kitarović machte dies im Rahmen dessen, dass ihr Land Kroatien derzeit die EU-Präsidentschaft innehat. Die Sorge vor wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs bremste zu Wochenbeginn die Kauflaune in Europa. Die Aktien-Indizes Dax und EuroStoxx fielen am Montag zunächst. Die politischen Beben in Thüringen und Berlin sorgten auch an der Börse für Gespächsstoff, und Robert Halver von der Baader-Bank ergreift hier ausdrücklich Partei: O-Ton: "In Thüringen machen die Altparteien keinen guten Job. Wackelige Verhältnisse waren eigentlich in Deutschland nie der Fall. Jetzt haben wir sie auch. Und jetzt kommt die Meldung, dass die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer nicht Kanzlerin werden möchte. Das heißt, die Frage: Wer wird das? Die Börse möchte einen Kandidaten haben. Das ist Friedrich Merz, weil der Wirtschaftskompetenz hat. Mal sehen, ob es so klappt. Ich würde mich freuen!" Friedrich Merz hatte vorige Woche erklärt, seine Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender des Finanzkonzerns BlackRock in Deutschland zum Ende des ersten Quartals zu beenden. Am Montag nun bot Merz der scheidenden CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer an, mit ihr bei der Suche nach einem Nachfolger zusammenzuarbeiten. Merz wird als möglicher Kanzlerkandidat und neuer CDU-Chef gehandelt.