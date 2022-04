STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) BÜRGERMEISTER VON KIEW VITALI KLITSCHKO SPRICHT PER VIDEOSCHALTE ZUM LEIPZIGER STADTRAT ÜBER DIE LAGE IN DER UKRAINISCHEN HAUPTSTADT UND DEREN VERHÄLTNIS ZU RUSSLAND: "Ist auch kein Geheimnis. Ich habe russische Wurzeln und ich kann nicht Russen hassen. Weil in Hälfte von meinem Blut ist russisches Blut. Weil meine Mutter ist Russin. Wir haben gar nix gegen Russland. Wir haben sehr, sehr viel gegen russische aggressive Politik. Was betrifft unser Land, was betrifft die demokratische Werte." // "Trotzdem hoffen wir auf eine diplomatische Lösung. Aber ich sehe nicht und sieht keine von Diplomaten eine Lösung, weil Russen sagen, lass uns Kompromisse finden. Verstehe ich nicht. Wo ist die Grenze von Kompromiss ein Teil von der Ukraine abzugeben an die Russen?"

