Diese kleine Sperbertaube soll ein Gewinner sein. Zumindest wenn es nach ihrem Besitzer Jason Tan geht. Der Thailänder wohnt in Singapur, ist 66 Jahre alt und nimmt mit seiner Taube an einem traditionellen Gesangswettbewerb teil. O-TON JASON TAN, TAUBENHALTER: "Seine Stimme ist wie die eines Menschen. Schön und lieblich, mit einem Echo. Es ist nicht so leicht, an einen schönen Vogel heran zu kommen, der Singen kann. Man kann bis zu 1300 Euro bezahlen und bekommt trotzdem nicht die schöne Süße und diese Tiefe." Tans Taube soll sich gegen etwa 150 Vögel durchsetzen. Die Kriterien, was guten Gesang ausmacht, sind genau festgelegt, erklärt Jurymitglied Jerry Lye. O-TON JERRY LEE, JURY-MITGLIED: "Die guten Vögel können länger singen. Es geht um den Gesang. So klingt es schön. Andere singen aber nur so. Sie schaffen es nicht, den Schluss auszudehnen, die Stimme ist dünn, das ist dann nicht so gut. Man muss den Gesang finden, der mehr Textur hat, der lieblicher ist und eine lange Endung hat. Die Mitte muss kurz und langsam sein. Wenn es so ist, dann sind sie weit vorne, das betrachtet man dann als einen guten Vogel. Jason Tan hat den Wettbewerb schon mehrmals gewonnen und die Vögel dann gewinnbringend verkauft. Heute hat er aber kein Glück: Seine Taube wird nur dritte. Die Trophäe für den besten Gesang geht an einen anderen Vogel. Ein Grund zum Aufgeben ist das für ihn nicht. O-TON JASON TAN, TAUBENHALTER: "Das erste oder das zweite Mal hat man keinen Erfolg. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ich habe dafür 50 Jahre gebraucht." Der Wettbewerb findet mehrmals im Jahr statt und seine Taube ist noch jung. Genug Gelegenheit also für Tan, es bald noch einmal zu probieren.