Man hört es immer wieder, aber sehen tut man es eher sehr selten: Unfälle zwischen Flugzeugen und Vögeln. Nun gibt es ein Amateurvideo, dass die Air Force Two zeigt, wie bei ihr ein Vogel ins rechte Triebwerk gerät. Das Flugzeug von dem US-Vizepräsidenten Mike Pence war am Dienstag vom Flughafen New Hampshire gestartet und dort war das Tier dann in die Turbine geflattert. Aus Sicherheitsgründen kehrte die Air Force Two umgehend zurück zum Flughafen. Und Mike Pence, der auf dem Rückweg von einer Wahlkampfveranstaltung war, musste anschließend mit einem Frachtflugzeug seine Reise zurück nach Washington fortsetzen.

Mehr