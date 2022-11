STORY: Repräsentanten der Verfassungsorgane haben am Sonntag anlässlich des Volkstrauertages der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Unter ihnen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der einen Kranz in der Neuen Wache in Berlin niederlegte. Diese ist seit 1993 die zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland. Im Anschluss an die Kranzniederlegung fand im Deutschen Bundestag die zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag statt, die vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge veranstaltet wird. Das Totengedenken spricht hier traditionell der Bundespräsident. Die diesjährige Gedenkrede wurde von Lettlands Staatspräsident Egils Levits gehalten: "Lettland hat in den beiden Weltkriegen jeweils ein Drittel seiner Bevölkerung verloren. Doch weshalb sind die Deutschen trotz dieser historischen Erfahrung heute unsere Freunde, unsere festen Partner? Die besten Partner! Weshalb können wir zusammen mit Ihnen und vielen anderen Nationen eine gemeinsame europäische Zukunft bauen, während Russland Angst und Schrecken verbreitet? Weil die deutsche Gesellschaft durch die schonungslose Aufarbeitung ihrer Vergangenheit sich ein festes Fundament an demokratischen Werten aufgebaut hat. Die russische Gesellschaft hat das nie ernsthaft angefangen, nie angestrebt und nie getan. In einem autokratischen Land ist eine ehrliche Aufarbeitung der Vergangenheit nicht möglich. Denn die Wahrheit würde die Fundamente der autokratischen Macht erschüttern." Der Volkstrauertag findet alljährlich am letzten Sonntag vor dem ersten Advent statt. An diesem staatlichen Gedenktag wird den Toten beider Weltkriege und den Opfern des Nationalsozialismus gedacht.

