Volkswagen bündelt für die enormen Ausgaben beim Wechsel in die E-Mobilität seine Kräfte. Künftig sollen Fahrzeuge und Dienste aller Marken auf weitgehend einheitlichen technischen Grundlagen aufbauen, wie der Konzern am Dienstag bei der Präsentation seiner Bilanz 2020 ankündigte. Konzernchef Herbert Diess stellte in Aussicht, dass neue Komposition und Fertigungsprozesse die Batteriekosten um bis zu 50 % senken werden: "Das wird E-Autos noch erschwinglicher und damit noch attraktiver machen. Aufladen wird so einfach sein wie Tanken. Und wir erhöhen die Anzahl der Schnellladestationen in Europa in den nächsten vier Jahren um das Fünffache." Im Corona-Jahr 2020 hatte der weltweit zweitgrößte Autobauer dank der Erholung in der zweiten Jahreshälfte und seines starken China-Geschäfts einen operativen Gewinn vor Sondereffekten von 10,6 Milliarden Euro erzielt. Das sind zwar 45 Prozent weniger als im vorangegangenen Rekordjahr, aber deutlich mehr als Analysten und Volkswagen selbst erwartet hatten. Und nun liegt der Fokus also ganz auf dem Ausbau der Elektromobilität, was auch an der deutschen Börse gut ankam. Dort preschten die VW-Aktien rund fünf Prozent vor auf den höchsten Stand seit fast sechs Jahren und führten damit die Liste der Dax-Gewinner an.

