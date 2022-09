STORY: Der VW-Aufsichtsrat hat am Montagabend grünes Licht für die Pläne für einen Teil-Börsengang der Porsche AG gegeben. Demnach sollen bis zu 25 Prozent der Vorzugsaktien Ende September/Anfang Oktober an der Börse platziert werden. Angesichts der Turbulenzen am Kapitalmarkt will man sich damit notfalls aber bis zum Jahresende Zeit lassen. Mit den erhofften Einnahmen aus der Platzierung von Vorzugsaktien will Volkswagen seine Transformation zu einem führenden Anbieter von E-Autos, Digitalisierung und vernetzten Diensten finanzieren. An der Börse wurden diese Nachrichten positiv aufgenommen. VW-Titel stiegen um knapp drei Prozent. Arthur Brunner von der ICF-Bank: "VW befindet sich mitten in einem Transformationsprozess hinsichtlich zur E-Mobilität. Und das ist natürlich mit sehr viel Kapitalbedarf verbunden. Und hier vertraut man natürlich auf die Robustheit der Marke Porsche, die auch sehr ertragskräftig ist, um hier Kapital einzusammeln. Und das neue Management zeigt hier relativ viel Mut, um auch in dieser schwachen Börsenphase diesen Börsengang durchzuziehen." Volkswagen-Finanzchef Arno Antlitz rechnet mit einem Erfolg des Börsengangs von Porsche. Er gehe davon aus, dass der Markt zum derzeitigen Zeitpunkt unverändert großes Interesse habe, sagte er bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Zur möglichen Bewertung der Sportwagentochter des Wolfsburger Autokonzerns wollte sich Antlitz nicht äußern. Diese hänge von der Qualität des Unternehmens und den Marktgegebenheiten zum Zeitpunkt des Börsengangs ab.

