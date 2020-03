Lange Schlangen und Kontrollen auf der Oderbrücke in Frankfurt Oder an der Grenze zu Polen. Wegen der Coronakrise sind die Grenzen zwischen Polen und Deutschland geschlossen, nach Polen dürfen nur noch polnische Staatbürger einreisen. Deutsche werden in der Regel zurückgewiesen. Die Polen-Rückkehrer müssen entsprechende Einreiseformulare vorlegen, zudem messen die Grenzbeamte, die größtenteils in Schutzanzügen gekleidet sind, bei den Fahrgästen Fieber. Aufgrund der "Rückreisewelle" sind die Grenzübergänge vor allem auf den Autobahnen völlig überlastet. Kilometerlange Staus und stundenlange Wartezeiten sind die Folge: "Wir waren gerade zwei Kilometer auf der Autobahn, drei Stunden haben wir gebraucht. 40 Kilometer auf der A 12. Also, ist Katastrophe. Die polnischen LKW stehen in drei Reihen, unmöglich." Während es an den Grenzen extrem voll ist, ist es woanders viel ruhiger als üblich. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, stellt auch Berlin das öffentliche Leben nach und nach ein. Schulen und Kitas sind bereits geschlossen, auch Schwimmbäder, Museen und Theater machen dicht. Alle öffentlichen und nicht-öffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen wurden verboten. Auch die Schließung zahlreicher Geschäfte wurde angeordnet. Straßen und Plätze sind ungewöhnlich leer. Die öffentlichen Verkehrmittel fahren, die Zahl der Fahrgäste ist aber überschaubar.