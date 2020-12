Sommer an den Stränden von Rio de Janeiro - am Sonntag tummelten sich Tausende in der Hitze, Schutzmasken und Abstand weitgehend Fehlanzeige, trotz weiter steigender Coronazahlen in Brasilien. Die Angst vor einer Infektion ist offenbar gering: 2Nein. Rio ist zur Erholung. Die beste Sache der Welt ist Rio de Janeiro." Die Behörden sehen die Entwicklung mit Sorge. Allein am Wochenende meldete Brasilien mehr als 50.000 Neuinfektionen. Insgesamt sind mehr als 7,2 Millionen Brasilianer infiziert. Die Zahl der Coronatoten liegt bei über 186.000.

Mehr