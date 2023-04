Die Gewerkschaft EVG hat den Schienenverkehr in Deutschland mit einem Warnstreik am Freitagmorgen weitgehend lahmgelegt. Der Arbeitskampf dauerte von 03.00 Uhr bis 11.00 Uhr und betraf den Regional-, Fern- und Güterverkehr. Allerdings wurden noch bis in den Abend hinein starke Beeinträchtigungen erwartet.