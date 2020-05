Kampfsport in Zeiten von Corona. In Taiwan ist das möglich, allerdings mit einer Einschränkung. Im Ring muss eine Schutzmaske für Mund und Nase getragen werden. Viele Studios haben darauf reagiert. Sie bieten inzwischen auch Online-Kurs an. Für Schüler, die weiterhin zum Training ins Studio kommen, wurde die Unterrichtsintensität reduziert, da das Training mit einer Maske schwieriger sein kann. Dylan Huang kann sich damit dennoch anfreunden: "Wenn wir Zweierübungen in sehr geringem Abstand zueinander machen, hilft uns die Maske, nicht so nervös zu sein. Am Anfang fand ich das Tragen einer Maske sehr lästig, aber nach einer Weile gewöhnt man sich daran und beginnt zu denken, dass die Herz- und Lungenfunktion langsam zunimmt. Wenn man in Zukunft an Wettkämpfen teilnimmt, wird das sicher nützlich sein". Taiwan war vergleichsweise erfolgreich bei der Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus. Lediglich mehrere Hundert Infizierte und mehrere Tote wurden bislang gemeldet bei einer Bevölkerung von mehr als 20 Millionen Menschen. Da ein größerer Ausbruch bisher verhindert werden konnte, zeigen viele Taiwaner Vertrauen in die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen der Regierung.