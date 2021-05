Wenn im Landkreis Tirschenreuth dieser Tage die Nadel angesetzt wird, dann nicht nur um Menschen gegen Covid19 zu impfen, sondern auch, um Gewissheit zu bekommen. Gewissheit darüber, wie viele Bürgerinnen und Bürger in dem einstigen Corona-Hotspot die Krankheit schon durchgemacht haben - mitunter ohne es zu wissen. Denn auch davon hinge ab, gemeinsam mit den Impfungen, wann die sogenannte Herdenimmunität erreicht wäre. Bis Herbst 2020 war der Landkreis der am stärksten von der ersten Coronawelle betroffene in ganz Deutschland. Freiwilligen Bürgerinnen und Bürgern wird darum für eine Studie Blut abgenommen, um dieses auf Antikörper zu testen. Die erste Runde der Studie, die der ersten Welle im vergangenen Jahr, ist bereits ausgewertet. Sie ergab, dass deutlich mehr Menschen infiziert hatten, als es die offiziellen Zahlen vermuten ließen, berichtet Studienleiter Ralf Wagner, Professor am Universitätsklinikum Regensburg. "Wir haben gefunden, dass 8,6 Prozent der Bevölkerung in Tirschenreuth über 14 Jahre sich infiziert hat mit dem Virus. Das ist ungefähr fünf Mal so viel, wie die offiziellen Zahlen vermuten ließen. Also, wir sprechen von einer Dunkelziffer von einem Faktor fünf. Bedeutet, dass 80 Prozent derer, die sich mit dem Virus infiziert haben, zumindest keine gesicherte Diagnose hatten über die Infektion." Am höchsten war die Dunkelziffer in der Gruppe der 14-20-Jährigen. Bei 92 Prozent war die Infektion unerkannt geblieben. Die Studie umfasst auch einen Fragebogen zu Alter, Geschlecht, Beruf oder Lebensstil-Faktoren. Die ersten Auswertungen ergaben unter anderem, dass medizinisches Personal ein etwa zweifach höheres Risiko hatte, sich mit SARS-CoV-2 zu infizieren. Personen, die im Supermarkt arbeiteten, zeigten keine erhöhte Infektionshäufigkeit. Die Studiendaten deuten auch darauf hin, dass Raucher ein etwa dreifach geringeres Risiko aufweisen, Antikörper gegen SARS-CoV-2 entwickelt zu haben. Als Erklärung für diese Beobachtung kämen allerdings verhaltensbedingte Ursachen ebenso in Frage wie immunologische oder zellbiologische Mechanismen.

Mehr