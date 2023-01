STORY: Dramatische Bilder eines Hubschraubereinsatzes in Laguna Hills in Kalifornien, gelegen zwischen Los Angeles und San Diego. Eine Frau klammerte sich am Wochenende an einen Baum, aus Angst vor dem schnell anschwellenden Aliso Creek. Schwere Regenfälle hatten den Fluß zuvor über die Ufer treten lassen. Orange County Fire Authority setzte einen Helikopter ein, aus dem sich ein Retter abseilte, um die Frau in Sicherheit zu bringen. Sie blieb nach Angaben der Behörde unverletzt und konnte zu ihrer Familie zurückkehren. In den vergangenen Wochen haben schwere Überschwemmungen, Stürme und Schlammlawinen den Bundesstaat Kalifornien heimgesucht, Todesopfer gefordert und enorme Schäden verursacht. Als Grund dafür gelten sogenannte atmosphärische Flüsse. Dabei handelt es sich um bis 600 Kilometer breite und bis zu mehrere tausend Kilometer lange Bänder feuchtigkeitsgesättigter Luft aus den Äquatorialregionen. US-Präsident Joe Biden hatte wegen der Unwetter am Wochenende den Notstand für die Bundesstaaten Kalifornien und Alabama erklärt. Angesichts anhaltender Winterstürme in Kalifornien ordnete er Bundeshilfen für Wiederauf- und Reparaturarbeiten in den betroffenen Regionen an. Die Regenfälle hatten am 26. Dezember eingesetzt und folgten auf eine Trockenperiode. Der Nationale Wetterdienst der USA sagte für Mitte der Woche weitere Winterstürme für die Great Plains im Zentrum der USA voraus. Im Westen des Landes müsse weiter mit leichten bis schweren Regen- und Schneefällen gerechnet werden.

