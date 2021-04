So sieht wahre Liebe zum Sport aus. Frank Stäbler, ist ein 31-jähriger Ringer aus Leinfelden-Echterdingen, südlich von Stuttgart. Und um unter Corona-Bedigungen trainieren zu können, hat er kurzerhand den ehemaligen Hühnerstall der Familie zu seiner Trainingshalle umgebaut. "Die Pandemie hat die Zeit mit sich gebracht, wo alles anders ist als normal. Man muss wirklich bereit sein, neue Wege zu gehen. Und ich habe mir gesagt, ich möchte was, das ich noch nie habe - nämlich den Olympiasieg. Also muss ich auch was tun, was ich noch nie getan habe. Und somit sind das wirklich neue Trainingsorte, hier in meinem eigenen Worldcamp, trainiere ich hauptsächlich mit ein oder zwei Sparrings-Partnern in einem sehr kleinen Kreis, was außergewöhnlich ist. Wir reisen nicht mehr so viel. Es gibt kaum noch Wettkämpfe. Und ich versuche, mit diesem neuen Modus klar zu kommen, positiv auch hier zu bleiben und an dem Traum immer festzuhalten." Stäbler ist eine bekannte Größe in der Welt der Ringer. Bereits dreimal wurde er Weltmeister im griechisch-römischen Stil: 2015, 2017 und 2018 - und außerdem 2012 und 2020 Europameister. Doch im Oktober des vergangenen Jahres erkrankte Stäbler an Corona. Der Weg zurück war für ihn lang und hart. Aber an seinem Medaillen-Ziel bei Olympia in Tokio in diesem Sommer hält er trotz allem ganz klar fest. Und dafür muss dann halt auch mal ein Hühnerstall zur Trainingshalle umgebaut werden.

Mehr