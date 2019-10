BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**KEINE BESCHRÄNKUNGEN** Hier, am Brandenburger Tor, treffen sich ehemalige Klassenfeinde. Werner Daube, links im Bild, war Erster Polizeihauptkommissar in Westberlin, Günther Ziehe Ostberliner Major der Volkspolizei. Ihr Dienststellen lagen nicht weiter auseinander, ihre Welten aber waren getrennt durch die Berliner Mauer. Fast drei Jahrzehnte nach deren Fall am 9. November 1989 sprechen sie über die damals so aufregenden Wochen und Monate vor und nach der Grenzöffnung. Ihre heute fast 30-jährige Freundschaft entstand aus einem Arbeitsverhältnis. "Ich war zwei Tage später gleich hier eingesetzt. Es war ja noch nicht alles, es gab ja viel, die Hinterlandmauer stand ja hier noch. Die Menschen saßen oben, Westberliner, Grenzsoldaten hier drin. Also die Hardliner bei uns haben noch dafür sorgen wollen, dass alles so bleibt, wie es war." "Viele haben also hier gehackt und weiß ich was, Mauerteile raus. Und die Vopos, also die Volkspolizisten oder die Volksarmee von der anderen Seite, standen eigentlich auch bloß hilflos da. Denn sie konnten ja zwar auch auf der Westseite von der Mauer sein, weil das ja ein Streifen war - ungefähr vier Meter - der also noch zum DDR-Bereich gehörte. Und sie haben dann versucht, das also irgendwie hinzukriegen. Aber sie haben es nicht geschafft und haben eigentlich dann resigniert. Und zum Glück ist also in diesem Bereich nichts passiert." Auch die folgenden Wochen brachten höchst emotionale Momente mit sich. Werner Daube blieb eine Fahrt in Richtung Fernsehturm in bleibender Erinnerung. "Und da habe ich etwas erlebt, was ich mein Leben lang nie vergessen werde. Die Leute standen also am Straßenrand. Sie haben gesehen, Mensch, da kommt ja ein Westberliner Polizist. Und sie haben applaudiert. Und so bin ich also von hier bis zum Alexanderplatz unter Applaus gefahren. Und das ist ein Erlebnis gewesen, was ich immer noch heute ganz tief in mir drin habe." Die Wiedervereinigung, da hat Günter Ziehe keine Zweifel, musste kommen. Immer sei er sicher gewesen, eines Tages in den Westen reisen zu können. "Der Kessel war voll. Hier gab es kein Zurück mehr, hier hätte sich keiner mehr auf eine Föderation wie auch immer eingelassen. Und der Spruch kam ja auch auf Demonstrationen: 'Kommt die D-Mark nicht zu uns, gehen wir zur D-Mark.' Und allein dieser Spruch sagt eigentlich alles." Knapp ein Jahr nach dem Mauerfall, im Herbst 1990, wechselte Ziehe in Daubes Fachabteilung und arbeitete bis zu dessen Pensionierung unter seiner Leitung in einem gemischten Ost-West-Team, Bereich "Öffentliche Sicherheit". Diese Kooperation bezeichnen beide als Gewinn. "Und ich habe eben gerade auch zu ihm gesagt, also wir sehen uns öfter. Es macht Spaß." "Denke ich auch." Da sind sie wieder ganz einer Meinung - die beiden Polizisten aus Ost und West.