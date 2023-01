STORY: Der Nachthimmel birgt immer wieder Faszinierendes. Mitte Januar gelang es japanischen Astronomen am Mauna-Kea-Observatorium auf Hawaii, eine mysteriöse "Lichtspirale" zu filmen. Vermutlich die Folge von gefrorenen Treibstoffresten, die beim Start einer SpaceX-Rakete am selben Tag in die Atmosphäre gelangt waren. So etwas war früher bereits beobachtet worden. Viel weiter in die Vergangenheit müsste man allerdings für ein anderes Phänomen zurückreisen. Ein Komet, der das letzte Mal zur Zeit der Neandertaler vor 50.000 Jahren an der Erde vorbei flog, ist wieder auf Stippvisite - nur gut 42 Millionen Kilometer von uns entfernt. Die Nasa will den kosmischen Gesteinsbrocken mit dem James-Webb-Weltraumteleskop unter die Lupe nehmen. Stefanie Milam, NASA-Astrochemikerin: "Wir werden nach den Fingerabdrücken bestimmter Moleküle suchen, zu denen wir vom Boden aus keinen Zugang haben. Wir werden nach Dingen, die in unserer eigenen Erdatmosphäre vorkommen, wie Wasser, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Methan, und dabei Dinge erforschen, die wir bisher nicht sehen konnten." Den Molekülen in seinem Schweif verdankt der Komet auch sein grünes Leuchten. Und das kann man in dieser Woche sogar mit dem Fernglas sehen.

