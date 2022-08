STORY: Wer mal die ganze Welt bereisen will, der muss gar nicht unbedingt in den Flieger steigen. In Utting am Ammersee geht das sogar an nur einem Tag. Im Pflanzen-Labyrinth können Familien und Reiselustige auf Entdeckungstour gehen. An über 50 Stationen lernen die Besucher etwas über die Kultur, das Essen und die Natur aus den unterschiedlichen Teilen der Welt. Schon zum 24. Mal haben Uli Ernst und sein Team das Pflanzen-Labyrinth angelegt - immer mit einem anderen Motiv. O-Ton Uli Ernst, Gründer Pflanzen-Labyrinth ("Und irgendwann haben wir gemerkt: Landkarten bilden sich sehr gut ab - so wie jetzt die Weltkarte. Wir hatten auch schon Europa und Deutschland und 100 Jahre Freistaat Bayern. Und sonst machen wir auch gerne Porträts. Das ist eine echte Herausforderung, dass dann eben der Martin Luther oder der Albert Einstein oder eben zuletzt Beethoven dann auch in dem Porträt Labyrinth-tauglich ist und trotzdem natürlich sehr gut ähnlich sieht, also auch sofort zu erkennen ist als Beethoven.") Dschungel-Feeling am Ammersee: Insgesamt 3,3 Kilometer lang sind die Irrwege zwischen den Sonnenblumen und Hanfpflanzen. Und für Kinder gibt es sogar noch ein paar Highlights: Kugelbahnen, einen Aussichtsturm oder einen Wasserspielplatz. O-Ton Besucher Dirk Hermes: ("Toll. Ich finde es super. Und ich bin die Biene Birgit und ich habe schon zwei Stempel.") O-Ton Besucherin Jenny Mauer: ("Uns gefällt sehr gut. Es ist ein Tagesausflug von uns heute. Und was ich am besten fand war bis jetzt, dass man eine Aktiv-Box hatte mit den Bienen, dass man das Bienenvolk beobachten konnte.") Das Labyrinth ist noch bis Anfang Oktober geöffnet. Im kommenden April wird dann schon das neue Labyrinth ausgesät - wieder mit einem neuen, spannenden Motiv.

Mehr