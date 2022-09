STORY: Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Europäische Union als Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine grundlegend reformieren. In ihrer Rede zur Lage der Union ließ die deutsche Politikerin am Mittwoch in Straßburg keinen Zweifel daran, dass die Ukraine siegreich aus dem Krieg hervorgehen werde. Russlands Präsident Wladimir "Putin wird scheitern, die Ukraine und Europa werden sich durchsetzen", sagte von der Leyen im Beisein der Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, Olena Selenska. Die Kommission hat weitere Vorschläge zur Linderung der Energiekrise ausgearbeitet. "Unser Vorschlag schließt auch die Erzeuger von Strom aus fossilen Brennstoffen ein, die einen Krisenbeitrag leisten müssen. Insgesamt wird unser Vorschlag mehr als 140 Milliarden Euro für die Mitgliedstaaten aufbringen, um die Kostensteigerung abzufedern. Es sind Not- und Übergangsmaßnahmen, an denen wir arbeiten, einschließlich unserer Diskussion über Gaspreisobergrenzen." Von der Leyen warnte zudem vor einer zu großen Abhängigkeit Europas von China. Erforderlich sei, dass die EU ihre Partnerschaften mit demokratischen Staaten ausbaue. Die EU-Kommission werde sich daher dafür einsetzen, die Handelsabkommen mit Chile, Mexiko und Neuseeland zu ratifizieren, und mit Australien und Indien entsprechende Verhandlungen voranzutreiben.

