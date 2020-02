Die ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen war am Donnerstag als Zeugin vor einen Untersuchungsausschuss des Bundestages geladen. Die Abgeordneten befragten sie in Berlin zu den umstrittenen Beraterverträgen im Verteidigungsministerium während ihrer Amtszeit: MATTHIAS HÖHN (LINKE): "Es gab keine klaren Regeln, wie diese externen Berater eigentlich eingesetzt und kontrolliert werden sollen, um zu verhindern, dass sich diese Dinge verselbständigen. Mit dem Ergebnis, was Sie alle kennen: Dass wir eine ganze Reihe an Regelverstößen haben, das Kenn-Verhältnisse Entscheidungen beeinflusst haben. Das Stichwort 'Vetternwirtschaft' steht im Raum." RÜDIGER LUCASSEN (AFD): "Frau von der Leyen ist verantwortlich für die Folgen, die mit ihrem Wirken eingetreten sind. Und heute, nach fünfeinhalb Jahren ihres Wirkens, wissen wir, und das haben wir dem Bericht des Wehrbeauftragten entnommen: Die Bundeswehr ist immer noch nicht einsatzbereit. Sie ist heruntergewirtschaftet. Es hat alles nichts gebracht." HENNING OTTE (CDU): "Unzweifelhaft gab es Regelverstöße bei der Vergabe von Beraterverträgen. Dies ist aber sehr früh auch damals vom Verteidigungsministerium schon bekanntgegeben worden und auch noch unter der Regie von Frau von der Leyen und auch von Frau Kramp-Karrenbauer dann sind erste Maßnahmen unmittelbar umgesetzt worden." DENNIS ROHDE (SPD): "Man kann Fehler machen, aber am Ende, wenn man festgestellt hat, man hat einen Fehler gemacht, gilt es, diesen aufzuarbeiten und sicherzustellen, dass diese Fehler nicht erneut begangen werden können. Leider sind alle Aufklärungen, die wir in den letzten Monaten vorgelegt bekommen haben, keine wirklichen Aufklärungen, weil entscheidende Fragen entweder nicht gestellt oder Antworten darauf nicht ans Parlament weitergeleitet wurden." Besonderes Interesse dürfte der Ausschuss an den Vorgängen um gelöschte Daten auf Diensthandys von Von der Leyen haben. Die Löschungen waren erfolgt, nachdem der Ausschuss die Telefone als Beweismittel beantragt hatte.