Mit einer Fülle von Zusagen an die verschiedenen europäischen Parteienfamilien hat Ursula von der Leyen im Europaparlament um Zustimmung für ihre Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin gekämpft. Die CDU-Politikerin begann und endete ihre Bewerbungsrede in Straßburg auf Französisch und Deutsch und verwies darauf, dass bereits ihr Vater Politiker bei den Vorläufern der Europäischen Union war. "Deshalb bin ich hier in Brüssel geboren und Europäerin gewesen, bevor ich später gelernt habe, dass ich Deutsche bin und Niedersächsin bin. Und deshalb gibt es für mich nur eins: Europa einen und stärken. Wer mit mir dieses Europa stärken, wachsen und blühen lassen will, hat mich als leidenschaftliche Kämpferin an seiner oder ihrer Seite. Wer dieses Europa aber schwächen, spalten und ihm seine Werte nehmen will, der findet in mir eine erbitterte Gegnerin." Hauptsächlich hielt von der Leyen die Ansprache auf Englisch. Sie nannte eine Reihe von Projekten, die sie in einer fünfjährigen Amtszeit als Kommissionspräsidentin angehen möchte. So versprach ein CO2-neutrales Europa bis 2050 und kündigte einen "green deal" innerhalb der ersten 100 Tage im Amt an. Sie werde dafür das erste europäische Klimagesetz vorantreiben. Die CDU-Politikerin setzte sich zudem für eine europäische Rückversicherung für die nationalen Arbeitslosenversicherungen sowie national definierte Mindestlöhne ein. Von der Leyen forderte einen Ausbau der europäischen Frontex-Grenzschutzagentur und will erneut eine Reform des Dublin-Systems für Asylsuchende angehen. Zugleich bekannte sie sich zur Seenotrettung im Mittelmeer: Auf See gäbe es die Pflicht, Leben zu retten. Während die Grünen nach von der Leyens Rede erneut ihre Ablehnung betonten, gab es aus den Reihen der Sozialdemokraten unterschiedliche Signale. Die rechte Fraktion Identität und Demokratie (ID) will nicht für von der Leyen stimmen. Das sagt der EU-Abgeordnete Jörg Meuthen von der AfD. "Ich kann nur sagen, Herr Meuthen, wenn ich Ihnen zugehört habe, dann bin ich geradezu erleichtert, dass ich von Ihnen keine Stimme bekomme. Das ist für mich das absolute Gegenteil, von dem, was ich erwarte." Das Europaparlament stimmt am Abend über die Kandidatur von der Leyens ab, die von den 28 EU-Staats- und Regierungschefs nominiert wurde.