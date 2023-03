STORY: Vanessa Riedel packt an. Die 25-Jährige macht gerade eine Ausbildung zur Maurerin. Auf der Baustelle ist sie die einzige Frau. Ihre Aufgaben sind aber die gleichen wie die ihrer männlichen Kollegen. Beim Betonieren übernimmt sie dann auch mal den schwersten Teil: fast 60 Kilogramm wiegt der Schlauch, aus dem der Baustoff rausschießt. O-Ton Vanessa Riedel („Wir betonieren gerade die Decke und ich rüttel den Beton, dass keine Nester entstehen, dass der Beton gut mit dem Eisen verbunden ist. Dass halt gut verdichtet alles ist.“) Eigentlich ist Vanessa gelernte Physiotherapeutin und Masseurin. Bis ihr Papa ihr dann vorgeschlagen, in den Familienbetrieb einzusteigen. Seit August 2022 macht sie ihre Ausbildung bei der Hoch- und Tiefbaufirma der Eltern. Der Papa ist jetzt also auch der Chef. O-Ton Jürgen Riedel im Gespräch mit Vanessa („Jetzt müssen wir das Eisen noch verlegen. Dann ziehen wir die Rohrleitung hoch. Der Beton ist unterwegs und dann können wir gleich mit dem Betonieren anfangen.“) Vor fast drei Jahren hat sie schon ihren LKW-Führerschein gemacht und hat seitdem im Betrieb mitgeholfen. O-Ton Vanessa Riedel, Maurerin in Ausbildung („Also wo ich angefangen habe, da bin ich ja nur LKW gefahren. Und wenn ich halt, wo ausgestiegen bin, beim Baustoffhändler oder irgendwas, dann haben meist alle zweimal geschaut, ob es wirklich eine Frau ist. Und es gibt auch sehr viel negative Kommentare, dass ich vielleicht hinterm Küchenherd gehöre und nicht hinter das Lenkrad. Aber mit der Zeit wurde es jetzt echt besser.“) Von ihren Kollegen auf der Baustelle gibt es dagegen sehr viel positives Feedback. Nächstes Jahr hat Nessi, wie sie von allen genannt wird, ihre Ausbildung auch schon abgeschlossen. Dann will sie noch die Meisterprüfung ablegen. Ihre Arbeit dokumentiert Vanessa auf Instagram – mit dem Ziel zu zeigen, dass auch Frauen mauern können. Fast 35.000 Menschen folgen ihr dort. Nebenbei hat sie dadurch schon einen Auftrag für die Firma generiert. Das freut natürlich auch Papa Jürgen Riedel. Der kann sich sehr gut vorstellen, der Tochter in Zukunft den Betrieb zu übergeben. O-Ton Jürgen Riedel, Maurermeister („Also mit der Nessi, das läuft ganz gut. Sie kommt supergut an bei den Leuten, weil sie freundlich ist und offenherzig. Und sie bemüht sich brutal auf der Baustelle. Sie macht alles. Es gibt kein Nein, es geht nicht. Mach ich nicht. Sie werkt, egal, was ich anschaffe. Sie macht einfach.“) Und guter Nachwuchs im Maurer-Beruf wird dringend gebraucht – ganz egal ob Mann oder Frau. O-Ton Jürgen Riedel, Maurermeister („Schaut es euch einfach mal an auf der Baustelle. Weil es muss nicht jeder hinterm Computer sitzen. Schaut's, dass ihr an die Luft rauskommt. Das ist auch gesünder. Ihr könnt es auch jederzeit mal probieren als Maurerin.“) In Nessis Berufsschulklasse sind von 40 Auszubildenden zwei Frauen. Sie würde sich freuen, wenn mehr dazu kommen würden. Denn eines zeigt Vanessa Riedel ganz deutlich: Maurer ist nicht nur ein Männerberuf.

Mehr