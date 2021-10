Die Staats- und Regierungschef der zwanzig führenden Industrienationen sowie die Spitzen von EU, UNO und weiteren internationalen Institutionen beim Auftakt des G20-Gipfels in Rom am Samstag, empfangen durch den italienischen Regierungschef Draghi. Heute und morgen werden sie über die Folgen der Pandemie, die weltweite Mindestteuer für Großunternehmen und - gerade in Vorbereitung auf die bevorstehende Weltklimakonferenz - über die Begrenzung der globalen Erwärmung und über andere Themen sprechen. In Rom kam es im Vorfeld des Gipfels zu Demonstrationen und Blockaden durch Unterstützter der Bewegung Extinction Rebellion. Die Teilnehmenden verlangen sowohl von den Regierungen als auch von Unternehmen sofortige Maßnahmen, um den Klimawandel einzudämmen. Sie drohten damit, den Verkehr in der gesamten Stadt lahmzulegen. Im Entwurf der G20-Abschlusserklärung erneuern die Staaten ihr Bekenntnis zum Klimaschutz: "Wir verpflichten wir uns, die existenzielle Bedrohung durch den Klimawandel zu bekämpfen." Man werde in diesem kritischen Jahrzehnt auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse Maßnahmen ergreifen - allerdings im Lichte der unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten. "Wir bleiben dem Ziel des Pariser Abkommens verpflichtet, den globalen Durchschnittstemperaturanstieg deutlich unter zwei Grad Celsius zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, ihn auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, auch um die Verwirklichung der Agenda 2030 zu ermöglichen", heisst es in dem Entwurf.

