STORY: Die farbenfrohen Aras sind der Hingucker hier in Guatire ganz in der Nähe von Caracas. Das überdimensionale Werk ist die Idee des venezolanischen Künstlers Oscar Olivares, der allerdings auf die handfeste Unterstützung von Jung und Alt setzt, um sein Öko-Wandbild zu erschaffen - "öko", weil es aus Plastikflaschendeckeln besteht. Rund 300.000 davon sollen am Ende auf ästhetisch wertvolle Weise recycelt werden. Via social media hat der 25-jährige Künstler Mitstreiter eingeladen, ihre passenden Müllteilchen vorbei- und in sein Projekt mit einzubringen. "Das zeigt doch, dass wir aus den ganzen kaputten Dingen um uns herum etwas erschaffen können. Außerdem kann das ein Ansporn sein für Kinder und Jugendliche, die davon träumen, Künstler zu werden. Denn seit Generationen heißt es in Venezuela, das gehe hier nicht, weil sich niemand für Kunst interessiere. Aber hier sehen wir, was so ein Stück Kunst in Bewegung setzt." Viele der Leute hier kämen zum ersten Mal überhaupt mit dem Recycling-Prinzip in Kontakt, sagt der junge Künstler noch. Und er hoffe, dass vielleicht manch einer von ihnen auch nach dem Projekt einfach damit weitermache.

