Die Frustration vieler Berliner ist nicht erst seit dem Ende des Mietendeckels groß, denn bezahlbarer Wohnraum fehlt. Schon bald könnte Bewegung kommen in den Mietmarkt. So zumindest sieht es Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender des Vermieters Vonovia, der nun in einem Milliardendeal den Mitbewerber Deutsche Wohnen übernimmt. Gemeinsame Pressekonferenz am Dienstag: "Herr Zahn und ich sind uns beide einig, dass wir den Unzustand, der irgendwie herrscht in dieser Stadt, der Ausdruck davon ist, dass die Bürger dieser Stadt offensichtlich nicht zufrieden sind, auch nicht zufrieden sind mit unseren Unternehmen, dass es notwendig ist, hier noch mal ein sehr klares Signal zu setzen, um zu einem Neuanfang zu kommen." Vonovia und Deutsche Wohnen gehören zusammen mehr als eine halbe Million Wohnungen. Im ersten Anlauf vor fünf Jahren war Vonovia noch abgeblitzt. Deutsche-Wohnen-Chef Michael Zahn hatte sich damals gegen den Verkauf gestemmt. "Es gab einen ersten Übernahmeversuch, der war, sag ich mal, von der Kultur herkommend eher feindlich und das, was wir jetzt heute beschlossen haben ist, ein Zusammenschluss. Das wird man auch über die nächsten Tage verstehen, das heißt hier ist eine enge Kooperation, hier ist ein großes Miteinander." Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin, sieht in dem Deal einen wichtigen Beitrag, um den steigenden Mieten in der Hauptstadt beizukommen, es sei eine wichtige sozialpolitische Aussage: "Und wenn wir das so miteinander verabreden können, wie es sich jetzt abzeichnet, dass wir in den nächsten Jahren eine jährliche Mietsteigerung von einem Prozent haben, das heißt also, unter dem Inflationsausgleich liegen, dann ist das eine wichtige Aussage für die Berlinerinnen und Berliner." Dem Land Berlin will der fusionierte Konzern 20.000 seiner rund 150.000 Einheiten in der Bundeshauptstadt zum Kauf anbieten. "Das heißt, mit den Beständen, die wir schon haben und mit dem, was auch im Bau sich noch befindet und mit dem was in den nächsten Jahren fertig wird, kommen wir in die Größenordnung von 400.000 kommunalen Wohnungen. Das ist auch echter Einfluss auf den Mietwohnungsmarkt und echter Einfluss auf den Mietspiegel, um es mal ganz klar zu sagen." Vonovia verspricht den Deutsche-Wohnen-Aktionären, der Nummer zwei auf dem deutschen Wohnungsmarkt, mehr als 18 Milliarden Euro.

