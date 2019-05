Er könnte demnächst gut lachen haben. Bei der Europawahl liegt in Großbritannien die Brexit-Partei von Nigel Farage Umfragen zufolge vorn. Sie kommt auf mehr Stimmen als die regierenden Konservativen und die größte Oppositionspartei Labour zusammen. Das geht aus einer Erhebung des Instituts Opinium für die Zeitung "Observer" hervor. Demnach kann die Partei, die sich explizit für einen Austritt Großbritanniens aus der EU ausspricht, auf 34 Prozent der Stimmen hoffen. Auf Platz zwei käme laut Umfrage beim Urnengang am 23. Mai die Labour-Partei mit 21 Prozent. Die Liberaldemokraten, die sich für ein zweites Brexit-Referendum in der Hoffnung auf einen Verbleib Großbritanniens in der EU aussprechen, kommen auf zwölf Prozent. Die konservativen Tories um Regierungschefin Theresa May liegen mit elf Prozent auf Platz vier. Eine andere Umfragen sah sie am Montag gar auf Platz fünf. In einer Sendung der BBC kündigte Farage an, die beiden großen Parteien würden bei den Europawahlen Ende des Monats "bestraft werden." Im Interview mit Andrew Marr fuhr Farage dem Journalisten harsch über den Mund: "So ein lächerliches Interview habe ich ja noch nie erlebt. Sie sind gar nicht auf ein Gespräch vorbereitet über das, was in diesem Land geschieht. Sie leugnen, die BBC leugnet, die Tories und die Labour Partei leugnen. Sie alle werden noch eine große Überraschung erleben." Farage hat die BP erst im April gegründet und ist strikter Europagegner. Seine frühere Partei Ukip steht im Ruf, die britische Politik zum Brexit-Referendum 2016 getrieben zu haben.