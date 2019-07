Die Türkei zeigt sich von den EU-Sanktionen wegen ihrer Erdgas-Bohrungen vor der Küste Zyperns unbeeindruckt. Die Arbeiten würden fortgesetzt, hat die Regierung in Ankara am Dienstag erklärt. Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte auf einer Pressekonferenz im nordmazedonischen Skopje, die Reaktion der Europäischen Union auf die Bohrungen müsse man nicht sonderlich ernst nehmen. "Das sind einfache Dinge. Das sind keine Dinge, die uns beeinflussen werden." Die EU-Außenminister hatten am Montag Strafmaßnahmen gegen die Türkei beschlossen. So sollen EU-Gelder für das Land gekürzt und Spitzengespräche ausgesetzt werden. Das EU-Mitglied Zypern sieht in den türkischen Erkundungen vor der Küste der geteilten Mittelmeerinsel einen Verstoß gegen internationales Recht. Auch die EU wertet die Bohrungen als illegal. Die Türkei dagegen argumentiert, diese seien durch die Hoheitsrechte über dem türkischen Festlandsockel gedeckt. Außerdem müssten auch die türkischen Nordzyprer von den Rohstoffen profitieren können. Cavusoglu zufolge sind bereits drei türkische Schiffe zur Erkundung vor der Küste Zyperns, ein viertes werde so bald als möglich in See stechen.