STORY: Das Deutsche Rote Kreuz stellt sich darauf ein, dass schon bald die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in die Bundesrepublik kommen. Es könne jedoch derzeit niemand genau sagen, wann und wie viele Menschen in Deutschland ankämen. Dazu der Leiter für Internationale Zusammenarbeit beim DRK, Christof Johnen, am Freitag in Berlin: O-TON CHRISTOF JOHNEN, LEITER DES BEREICHS INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT BEIM DEUTSCHEN ROTEN KREUZ (DRK): "Es laufen natürlich erste Hilfemaßnahmen, aber ganz klar: Wir können im Augenblick keine groß angelegten Hilfslieferungen durchführen, einfach, weil die Lage a) unübersichtlich ist und b) viel zu gefährlich." Das DRK, ist Johnen zufolge, auch in Kontakt mit dem Polnischen Roten Kreuz und bereit, der Partnerorganisation an der Grenze zur Ukraine zu helfen. Es gebe schon "konkrete Planungen", wie man die ankommenden Menschen am besten versorgen könne, mit Wasser, Lebensmitteln und auch Kommunikationsmitteln, um mit ihren zurückgebliebenen Vertrauten in der Heimat sprechen zu können. Ob es dabei größere Auffanglager geben werde, werde derzeit noch diskutiert. Bereit wäre man unter anderem auch im Eisenhüttenstadt. Dort gibt es ein Erstaufnahmelager. Die mögliche Ankunft von Menschen, die vor den Kriegshandlungen in der Ukraine fliehen, wird vorbereitet. Am Donnerstag hat Russland die Ukraine an mehreren Flanken angegriffen. Das Militär soll sich auf die Hauptstadt Kiew zubewegen. Es wird von Explosionen und Alarmsirenen berichtet. Allerdings ist die Lage sehr unübersichtlich. Seit Donnerstagfrüh flüchten Menschen aus dem ganzen Land - unter anderem über die Grenze nach Polen.

