Dieses Flugzeug soll das olympische Feuer von Athen nach Tokio bringen. Doch während der Flieger unterwegs ist, bleibt die japanische Delegation zu Hause. Die Olympia-Ministerin Seiko Hashimoto hat dazu am Donnerstag in Tokio gesagt, es sei "bedauerlich", dass sie wegen der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie nicht an der Zeremonie der olympischen Flammenübergabe in Athen teilnehmen könne. Die Vorbereitungen auf die olympischen Sommerspiele in Japan in diesem Jahr liefen jedoch weiter, wie geplant: JAPANISCHE MINISTERIN FÜR DIE OLYMPISCHEN SPIELE, SEIKO HASHIMOTO: "Ich denke, dass das IOC eine Entscheidung unter Berücksichtigung aller Aspekte treffen wird. Von Seiten der Regierung gibt es keine Änderungen. Wir werden mit dem IOC, dem Komitee für Tokio 2020 und dem Organisationsbüro der Behörden in der Stadt zusammenarbeiten. Wir folgen deren Entscheidungen und setzen die Vorbereitungen für die Durchführung der Spiele zurzeit weiterhin fort." Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie hat das Organisationskomitee von Tokio 2020 entschieden, keine hochrangige Delegation nach Athen zu entsenden. Die Entscheidung ob die Spiele verschoben oder gar abgesagt werden, liegt nach Aussage der Olympia-Ministerin vor allem beim IOC.