STORY: Fotos mit den Fußball-Stars von Eintracht Frankfurt sind in diesen Tagen sehr begehrt. Denn schließlich steht am Mittwochabend im spanischen Sevilla das Spiel der Spiele für die Eintracht auf dem Programm. Das Finale in der Europa League gegen die Glasgow Rangers. Nach 42 Jahren und einer zuletzt eher mäßigen Bundesliga-Saison können die Frankfurter wieder Europacup-Sieger werden. Die Vorfreude bei den Spielern und auch bei den Fans ist riesig: "Ja, also die Stimmung ist unglaublich. Also für uns hier in Frankfurt, Hessen allgemein. Ich glaube, auch über Hessen hinaus einzigartig. Ich glaube, so etwas ist seit 42 Jahren das erste Mal, dass wir so etwas wieder mal erleben dürfen." "Nervosität ohne Ende, weil morgen früh um sieben geht es los, nach Sevilla. Und ich hoffe, wir rocken das Ding dort. Das wäre ein Traum." "Also, die Freude ist eigentlich ziemlich riesig. Weil, es auch dunkel und ich darf trotzdem wach bleiben. Und darf auch noch gucken." Rund 50.000 Fans - so die Schätzungen - wollen die Frankfurter Kicker nach Spanien begleiten. Karten fürs Stadion gibt es eigentlich nur für 10.000 von ihnen. In Sevilla werden die Fans auf eine große und laute Anhängerschaft von den Glasgow Rangers treffen. Die spanische Polizei geht davon aus, dass sich sogar 100.000 Schotten auf den Weg zum Endspiel machen werden. Am Dienstag herrschte in Sevilla noch die Ruhe vor dem Sturm. Die Polizei geht davon aus, dass sich das am Mittwoch schnell ändern wird. Polizeichef Juan Carlos Castro Estevez geht von einem schwierigen Einsatz aus: "Wir können ernsthafte Probleme bekommen, viele Leute, mit viel Alkohol und die große Mehrheit ohne Tickets. Diese Fans werden versuchen, über die Drehkreuze ins Stadion zu gelangen und auf das Spielfeld zu laufen." Um das Risiko von Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern außerhalb des Stadions zu minimieren, werden die beiden Gruppen vor dem Anpfiff in getrennten Bereichen untergebracht, die mehr als fünf Kilometer voneinander entfernt sind. Über 5000 Polizisten sollen in der Stadt für Sicherheit sorgen.

