STORY: Vor dem Eröffnungsspiel der Frauen-Fußballeuropameisterschaft in England lastet auf dem Team des Gastgeberlandes ein riesiger Erwartungsdruck Beim Endspiel am 31. Juli im Wembley-Stadion will das Team von Trainerin Sarina Wiegman in jedem Fall dabei sein. Die Spielerinnen wollen zeigen, dass sie es besser können als die Männer an selber Stelle vor einem Jahr. Gegner im Auftaktspiel in Manchester wird Österreich sein. Die Engländerinnen -auch die Löwinnen genannt - sind klar in der Favoritenrolle. Es werde dennoch nicht einfach, sagt Mannschaftskaptänin Leah Williamson: "Ja, ich denke, wir sind keine Roboter, wir werden nervös sein. Und wir sind uns der Erwartungen von außen bewusst. Aber innerhalb des Camps geht es nur um die Freude und den Spaß. Und wie ich schon gesagt habe, das ist mein Job. Wenn ich nicht bereit wäre und den Tag nicht genießen würde, warum sollte ich es dann tun?" Das Auftaktspiel in Manchester ist ebenso wie die Gruppenspiele der Engländerinnen gegen Norwegen und Nordirland ausverkauft. Die Fans hoffen auf den allerersten Titel Englands im Frauenfußball überhaupt. Die Spielerinnen aus Österreich wollen den Engländerinnen natürlich so gut wie möglich den Spaß verderben. Auch wenn alles andere als eine Niederlage fast schon eine Sensation wäre. Siebenmal trafen die beiden Teams schon aufeinander, siebenmal siegten die Engländerinnen. Davon will sich Trainerin Irene Fuhrmann aber nicht entmutigen lassen. "Es ist ein absolutes Privileg, hier im Eröffnungsspiel zu spielen. Das ist eine einmalige Gelegenheit für uns alle. Wir haben hart dafür gearbeitet und trainiert. Im Moment freue ich mich einfach darauf." Die Vorfreude vor dem ersten Spiel dieser EM ist also groß. Und hat selbst die Löwinnen und Löwen im Zoo von London angesteckt.

