Am Samstag fanden in Hong Kong erneut an mehreren Orten Proteste statt. Im Tai Wai Bezirk brachte die Polizei gleich mehrfach Tränengas zum Einsatz und räumte Barrikaden, die von Demonstranten errichtetet worden waren. Schon den zweiten Tag in Folge besetzten Hunderte Demonstranten die Ankunftshalle des Flughafens der Millionenmetropole. Bereits am Freitag hatten dort rund 1000 Demonstranten friedlich protestiert, der Flugverkehr wurde jedoch nicht beeinträchtigt. Die Demonstrationen, die im Juni begannen und sich gegen zunehmenden Einfluss der chinesischen Regierung richten, wurden bisher vor allem von jungen Menschen und Studenten ausgetragen. Am Samstagvormittag gingen jedoch auch ältere Menschen und Familien auf die Straße. Mit Plakaten wie "Schützt die Zukunft unserer Kinder" wollten sie ihrer Sorge und ihrem Ärger Ausdruck verleihen: Der fast siebzigjährige Yuen Chi-Lam zeigt sich erschüttert darüber, dass die Polizei mit Tränengas und Schlagstöcken gegen Demonstranten vorging. "Der gute Ruf unserer Polizei in Hongkong wurde im Juli völlig zerstört, Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis das Vertrauen wiedergewonnen werden kann. Ich sehe inzwischen oft Dinge, die ich gerne der Polizei melden möchte, aber ich traue mich nicht. Was, wenn sie es dann anders darstellen?" Auch die 35 Jährige Mutter Fion Yim macht sich Sorgen: "Nach so vielen Demonstrationen und Zusammenstößen sind viele Eltern sehr beunruhigt. Aber die Freiheit unsere Kinder zu beschützen, ist sehr wichtig. Wir wollen, dass es für unsere Kinder weiterhin sicher ist, an den Demos teilzunehmen und ihren Anliegen Verhör zu verschaffen. Wir wissen nicht, ob es wirklich sicher ist, die Kinder mit auf die Straße zu nehmen, aber wir machen uns noch größere Sorgen darüber, dass unsere Freiheiten in der Zukunft eventuell noch mehr beschnitten werden könnten." Weitere Proteste wurden noch für das ganze Wochenende angekündigt.