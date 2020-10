Auch dass 007 nicht mehr in diesem, sondern voraussichtlich erst im kommenden Jahr in seinen nächsten Anti-Schurken-Einsatz zieht, nennt der weltweit zweitgrößte Kinobetreiber Cineworld als einen Grund für seine massiven Schließungspläne. Das Unternehmen hat in der ersten Jahreshälfte einen Vorsteuer-Verlust von rund 1,6 Milliarden Dollar eingefahren. Es begründete seinen Schritt, alle Lichtspielhäuser in Großbritannien und den USA vorübergehend dicht zu machen, auch mit fehlenden Filmpremieren. Die des neuen James-Bond-Films "No time to die" wurde gerade auf den kommenden Frühling und damit um ein ganzes Jahr verschoben. Der britische Premierminister Boris Johnson rief seine Landsleute am Montag zur Unterstützung auf: "Die Kinos vor Ort haben nun Möglichkeiten, sichere Vorstellungen anzubieten. Und ich fordere die Menschen dazu auf, ins Kino zu gehen, sich zu amüsieren und dieser Branche zu helfen." Am Donnerstag schließen sich die Vorhänge in fast 540 Lichtspielhäusern in den USA und rund 130 in Großbritannien. In den beiden betroffenen Ländern verlieren rund 45.000 Mitarbeiter ihre Jobs. Es gebe keine Alternative, kommentierte Firmenchef Mooky Greidinger und sagte weiter, eine Wiedereröffnung könne in zwei Monaten erfolgen - oder später. Aufgrund der Corona-Auflagen dürfen deutlich weniger Besucher zeitgleich in die Säle kommen. Das macht es schwer, überhaupt kostendeckend zu operieren. Cineworld beschäftigt rund 37.500 Menschen in den USA, Großbritannien und Mitteleuropa. Die nun verkündete Maßnahme befeuert Befürchtungen über einen Kahlschlag in der Kinobranche, und das auch hierzulande. Und fehlende Blockbuster erschweren es laut den Betreibern noch mehr, angesichts der Hygiene- und Abstandsregeln die Kinosäle zu füllen.

