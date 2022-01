Punktsieg für die Weltranglisten-Nummer Eins im Tennis: Der serbische Tennis-Star Novak Djokovic hat einen Teilerfolg errungen, im Rechtsstreit in Australien über eine Corona-Impfausnahme für eine Einreise. Ein Richter in Melbourne erklärte am Montag, Djokovic dürfe das Einreisegebäude verlassen, in dem er seit Donnerstag festgehalten wurde. Sein Pass und andere Reisedokumente müssten ihm wieder ausgehändigt werden. Die Entscheidung der Regierung sei unangemessen gewesen, das Einreisevisum für Djokovic zu widerrufen im Zusammenhang mit der umstrittenen Erlaubnis für eine Ausnahme von der Impfregelung. Ob Djokovic damit nun regulär einreisen und er als Titelverteidiger an den Australian Open teilnehmen kann, ist aber noch unklar. Ein Anwalt der australischen Bundesregierung erklärte nach dem Urteilsspruch, der Einwanderungsminister behalte sich vor, das Visum von Djokovic erneut zu widerrufen. Anhänger von Djokovic freuten sich am Ort des Gerichtes im australischen Melbourne. Auch in der serbischen Hauptstadt Belgrad wurde die Entscheidung im fernen Australien von Djokovic-Fans gefeiert: O-Ton: "Der Mann ist der Größte der Welt, er hat so viele gute Dinge getan, er ist nicht schuldig, ich denke, die Entscheidung ist richtig." "Es war in der Tat eine politische Sache. Obwohl ich am Anfang ein bisschen wütend war, weil er nicht geimpft ist und das alles zugelassen hat. Aber am Ende hat sich herausgestellt, dass es nur politisch motiviert war." "Schande über sie. Wahrscheinlich stören sie sich daran, dass Djokovic zum zehnten Mal gewinnt und dass ein Serbe aus dem kleinen Serbien kommt, um zum zehnten Mal die Australian Open zu gewinnen." Der Tennis-Profi Novak Djokovic hat sich bislang nicht zu seinem Corona-Impfstatus geäußert. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass er ungeimpft ist. Der 34-Jährige hatte in der vergangenen Woche erklärt, er könne auf Basis einer Corona-Ausnahmegenehmigung nach Australien einreisen. Das hatte zu Empörung in der australischen Öffentlichkeit geführt.

